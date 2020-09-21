"Є валідольні матчі, а це був димедрольний. Особливо в першому таймі можна було заснути. Що АЗ, що Динамо в футбол не грали. Луческу сказав, що команди зіграли в дуже тактичний футбол, ледь не на рівні Моцарта. Мовляв, не всі можуть зрозуміти його ходи. Насправді, була нудна гра в першому таймі. У другому трохи пожвавилися, забили гол і пішла гра більш-менш на зустрічних курсах.

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Бентежить те, що ти звикаєш до манери гри Динамо протягом довгих років, згадуєш переможні матчі, а зараз складається враження, що це не Динамо, а якась підміна. Не те, що це критика Луческу, але було очікувано, що він змінить стиль. Скільки потрібно буде часу на те, щоб в атаці команда заграла більш яскраво, і це було не нудно дивитися?" – поділився Метревелі в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом. Перший поєдинок відбудеться 23 вересня, початок о 22:00.

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