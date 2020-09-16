"У другому таймі ми віддали гру під контроль Динамо. Ми не звинувачуємо Фредріка Мідтше за його помилку, проте соромно, що нас за це одразу покарали. Але потрібно працювати над цим на такому рівні.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Це дуже важко. У нас була мрія виступати у Лізі чемпіонів. Ми, безумовно, мали таку можливість. Розчарування дуже велике", – цитує слова Теуна Копмайнерса Voetbal Primeur.

Нагадаємо, підопічні Луческу перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів (2:0) завдяки голам Родрігеса та Шапаренка. У раунді плей-офф, який складатиметься з двох матчів, Динамо зустрінеться з бельгійським Гентом.

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