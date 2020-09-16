"Після вчорашньої перемоги у нас усіх гарний настрій, але багато часу для радості немає – уже від сьогодні почнемо безпосередню підготовку до наступного матчу чемпіонату України проти ФК Львів.

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Ми спочатку планували так будувати гру, оскільки детально розбирали попередні матчі суперника і знали, що, як правило, вони особливо добре грають у першому таймі – агресивно, щільно, накриваючи суперника. Тому на початку нам було непросто.

Крім того, протистояння складалося всього з одного матчу, тож ціна помилки була занадто високою, тому до перерви і ми, і вони грали дуже обережно, боячись показувати відкритий футбол. А у другому таймі, коли у гостей залишилося менше сил, у нас з'явилися зони, і ми змогли двічі забити.

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Виступ Караваєва та Миколенка на невластивих позиціях? Караваєв вже багато разів грав на позиції лівого захисника. Такі перестановки – рішення тренерського штабу. Я б сказав, що усі хлопці молодці, вся команда зіграла добре, терпіла і в результаті досягла важливої ​​перемоги.

Чи знаю щось про Гент? Ні, знаю тільки, що там грають наші хлопці – футболісти збірної України: Яремчук, Безус, Пластун. Буду радий їх бачити. Чи цікаво зіграти проти них? Важливо не стільки це, скільки те, що ми повинні перемогти і пройти до групового етапу. Для цього необхідно постаратися добре зіграти на виїзді в першому матчі і закріпити успіх удома в матчі-відповіді", – поділився Буяльський в коментарі офіційному сайту Динамо.

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