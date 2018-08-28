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Динамо – Аякс: як виглядає газон НСК Олімпійський перед матчем

19:50 1162 Читать на русском
Динамо – Аякс: як виглядає газон НСК Олімпійський перед матчем
НСК Олімпійський

З'явились фотографії поля НСК Олімпійського напередодні матчу Ліги чемпіонів Динамо – Аякс.

Аякс опублікував фотографії газону на стадіоні НСК Олімпійський, на якому сьогодні відбудеться матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився з рахунком 3:1 на користь нідерландської команди.

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Слід зауважити, що у матчі не зможе взяти участь основний форвард Динамо Артем Бєсєдін, який зазнав ушкодження.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок гри о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
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хв
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Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Динамо Динамо Аякс Аякс НСК Олімпійський
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