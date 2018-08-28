Динамо – Аякс: як виглядає газон НСК Олімпійський перед матчем

Ліга чемпіонів — 20:58 10524
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Динамо – Аякс: стартові склади на матч плей-офф Ліги чемпіонів
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Ярмоленко у стартовому складі Вест Хема на матч проти ВімблдонаАнглія — 20:55 1941
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Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в ЄвропіЛіга чемпіонів — 20:44 2425
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"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід ЛунінаІспанія — 19:11 4706
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Форум елітних тренерів УЄФА: Фонсека у списку запрошених, Зідан, Сімеоне та Гвардіола – ніСвіт — 18:24 1193
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