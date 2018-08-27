Динамо – Аякс: стало відомо, скільки вболівальників очікується на матчі

Іспанія — 15:44 128
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Лунін може стати гравцем Леганеса вже сьогодні, – іспанський журналіст
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"Картопля" з "канаке": збірну Німеччини сколихнув черговий скандал через ворогуючі кланиНімеччина — 15:20 1293
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Єврокубки – слабке місце лідерів, Ворскла та Карпати йдуть на дно: підсумки 6 туру УПЛУкраїна — 14:30 935
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Динамо – Аякс: Бєсєдін ризикує пропустити матчЛіга чемпіонів — 13:42 998
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Наші за кордоном: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака і квартет дублівСвіт — 13:30 3184
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