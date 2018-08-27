Динамо – Аякс: стало відомо, скільки вболівальників очікується на матчі

На матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Аяксом не варто очікувати переповнені трибуни.

За інформацією Динамоманії, на завтрашньому матчі Динамо – Аякс не варто очікувати аншлагу.

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Зазначається, що на поєдинок завітають близько 40 тисяч прихильників футболу, а це означає, що трибуни Олімпійського будуть заповнені не повністю, адже стадіон вміщає 70 тисяч вболівальників.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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