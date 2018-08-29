Динамо – Аякс: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Як ми планували перемогти? До пенальті ми нагнітали через фланги, доставляли м'яч у штрафний майданчик. Ось за рахунок цього. А після того, як призначили нам пенальті, почали боятися пропустити, почали низько сідати. Але давайте будемо відверті – на сьогоднішній день клас гравців Аякса вище.

Так, ми хотіли більше грати через фланги, але було дуже багато технічного браку в передачах. Кожен намагався швидше позбутися м'яча. Навіть в Голландії ми грали більш розкуто. Установку на гру виконали тільки в перші 15 хвилин, коли створювалися моменти, були кутові та стандартні положення. Потім практично все розвалилося, пішла невпевненість у технічному плані. Ми дуже швидко втрачали м'яч.

Динамо – Аякс – відеоогляд матчу

В чемпіонаті Україні нам не вистачає матчів з такою інтенсивністю, щоб ми були під пресингом, виходили з-під нього. Це також досвід. Ці хлопці разом лише 8 місяців. А рівень футболістів Аякса набагато вище. Так, могло статися диво. Якби забили на початку гри, був би зовсім інший емоційний фон. Але десь добре зіграв їх воротар. Був стандарт, коли Вербіч не влучив, а ми це награвали. Та загалом клас суперника сьогодні переміг.

У Аякса було багато ударів? Так, бо вони атакувальна команда. Ми їм дуже багато дозволили. І завдяки Денису Бойку рахунок з початку матчу не змінився. Чому в старті вийшов Супряга, а не Русин? Це моє рішення. Ми більше намагалися грати за спину, використати швидкість Супряги. Русин кращий у штрафному майданчику.

Бесєдін вибув мінімум на два тижні. А щодо гри Супряги сьогодні – нападники залежні футболісти. Сьогодні до нього рідко м'яч доходив. І якщо на початку він ще створював тиск, то потім практично до нього м'яч не доходив. Так що тут більше претензій до наших півзахисників.

Чому не вийшов раніше Русин? Так до нього також потім не доходив м'яч. Що стосується Гармаша, то він більш досвідчений, ми сподівалися на його холоднокровність. Але зразу перші дві-три помилки, і він також загубився в цій грі. Так що ця заміна нічим не підсилила нашу гру.

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Чому не грають бразильські новачки? Вони приїхали з іншого континенту, де грають в інший футбол. Мене навіть Че Че після матчів у чемпіонаті, коли він грав з Олександрією та в Одесі, питав, чи в Україні завжди грають в такий футбол, що всі лише захищаються. Для них це ще трохи незрозуміло. Тому ж Кендзьорі та Вербічу теж знадобився якийсь період часу. Кендзьорі – півроку, Вербіч адаптувався швидше. Тільки Че Че з нами провів більше часу, а всі інші ще намагаються грати в такий романтичний футбол, чого нам, мабуть, сьогодні і не вистачило", – сказав Хацкевич після матчу з Аяксом.