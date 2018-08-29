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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Динамо – Аякс: післяматчева прес-конференція Еріка Тен Хага

01:50 187 Читать на русском
Динамо – Аякс: післяматчева прес-конференція Еріка Тен Хага
Ерік Тен Хаг / фото: ФК Аякс

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Аякс провів дуже добротну літню трансферну кампанію. Непогано почали старт в чемпіонаті Нідерландів і кваліфікувалися до групи Ліги чемпіонів. Це був важкий матч, але ми змогли створити свої шанси. Хлопці готові грати на рівні групового етапу, хочу висловити компліменти всім гравцям і персоналу клубу.

Динамо – Аякс – відеоогляд матчу

Я щасливий. Переживав за хлопців, за результат. Хоч команда і контролювала хід подій на полі, до фінального свистка все було неясно. Футбол – це спорт, де один дотик змінить все.

За інші голландські клуби говорити не можу, можу тільки привітати Аякс, гравців клубу, керівництво, менеджмент за той результат, який ми досягли.

Футбол – це несподіваний спорт, де все змінюється після одного моменту. Постараємося вийти з групи. Хочемо зіграти з Баварією.

Нам потрібно бути більш ефективними в нападі. Але у Динамо на воротах стояв Бойко, який кілька разів врятував свою команду. До того ж, Динамо високо пресингувало, але нам вдавалося виходити з-під пресингу і створювати моменти.

Аякс – Динамо: коли Бойко – герой матчу, або феєричне фіаско у Лізі чемпіонів

Взагалі, київське Динамо виявилося сильнішою командою, ніж ми очікували. В Амстердамі забили три, сьогодні не забили, але вистачало моментів", – цитує Тен Хага sportarena.com.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Зальцбург
22:00
Црвена Звезда
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