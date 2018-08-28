Динамо – Аякс: нідерландці розраховують побити 45-річний клубний рекорд у матчі з киянами

Аякс у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19 проти Динамо може побити власний рекрд результативності.

Аякс сподівається продовжити свою результативну серію у єврокубках. Команда Тен Хага забила принаймні 2 голи у кожному зі своїх останніх 6-ти матчів на євроарені.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Якщо амстердамська команда знову заб'є хоча б двічі у сьогоднішньому матчі проти Динамо, то Аякс поб'є клубний рекорд, який був встановлений в 1973 році, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Матч Динамо – Аякс відбудеться сьогодні в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.