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Динамо – Аякс: нідерландці розраховують побити 45-річний клубний рекорд у матчі з киянами

21:30 635 Читать на русском
Динамо – Аякс: нідерландці розраховують побити 45-річний клубний рекорд у матчі з киянами
Аякс – Динамо / фото із соцмереж

Аякс у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19 проти Динамо може побити власний рекрд результативності.

Аякс сподівається продовжити свою результативну серію у єврокубках. Команда Тен Хага забила принаймні 2 голи у кожному зі своїх останніх 6-ти матчів на євроарені.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Якщо амстердамська команда знову заб'є хоча б двічі у сьогоднішньому матчі проти Динамо, то Аякс поб'є клубний рекорд, який був встановлений в 1973 році, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

Матч Динамо – Аякс відбудеться сьогодні в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
5
хв
Аякс
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