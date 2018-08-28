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Динамо – Аякс: команди визначились з формою на гру

19:20 490 Читать на русском
Динамо – Аякс: команди визначились з формою на гру
Динамо – Аякс

Аякс зіграє проти Динамо у виїзному комплекті форми.

Відбулась передматчева нарада офіційних осіб матчу, на якій була визначена форма, граючих команд.

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Господарі матчу зіграють у традиційних білих футболках, воротар – у салатовій формі.

Гравці поля Аякса одягнуть на себе чорні футболки, воротар гратиме у синьому.

Яковенко: Якщо Динамо тиснутиме на ворота Аякса протягом усього матчу, кияни матимуть шанси на загальний успіх

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
1
хв
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