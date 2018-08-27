Динамо – Аякс: кияни жодного разу не проходили далі у єврокубках після поразки в першому матчі з різницею у два м'ячі

28 серпня Динамо у Києві в матчі проти Аякса визначить володаря путівки у груповий турнір Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" встановив, що у киян не так багато шансів на підсумковий успіх. Принаймні, про це яскраво свідчить статистика.

Динамо в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 програло Аяксу з рахунком 1:3 та значно ускладнило завдання виходу в груповий етап турніру. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 28 серпня, на НСК Олімпійський.

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Шанси підопічних Хацкевича на підсумковий успіх виглядають не надто високими, що зрештою, підтверджують і букмекери, які не надто вірять в українців. "Футбол 24" зібрав усі випадки протистоянь Динамо у єврокубках, у яких кияни в першому матчі програли з різницею в два м'ячі.

Примітка. У статті зазначені лише матчі на виліт (плей-офф, кваліфікація), без урахування поєдинків групової стадії єврокубків.

1. Динамо – Андерлехт (1992 рік, 1/16 фіналу Кубка УЄФА) – 2:4, 0:3

2. Динамо – Рапід Відень (1996 рік, кваліфікація Ліги чемпіонів) – 0:2, 2:4

3. Динамо – Бешикташ (2002 рік, 1/16 фіналу Кубка УЄФА) – 1:3, 0:0

4. Динамо – Рубін (2011 рік, кваліфікація Ліги чемпіонів) – 0:2, 1:2

5. Динамо – Валенсія (2014 рік, 1/16 фіналу Ліги Європи) – 0:2, 0:0

6. Динамо – Манчестер Сіті (2016 рік, 1/8 фіналу Ліги чемпіонів) – 1:3, 0:0.

Як бачимо, Динамо жодного (!!!) разу в своїй історії не змогло вийти до наступного раунду єврокубків після поразки в першому матчі з різницею в 2 м'ячі. Більше того, у вказаних 6-ти випадках кияни навіть не змогли у матчі-відповіді бодай одного разу здобути перемогу. Тричі Динамо після поразки у першій грі зіграло внічию, а ще тричі програло і другий матч.

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Не надто приємна картина напередодні другого раунду протистояння з Аяксом, яке в дечому носить визначальний характер для київського клубу – адже потрапляння у груповий турнір Ліги чемпіонів принесе не лише участь у 6 матчах найпрестижнішого клубного турніру Європи, а й достатньо серйозні преміальні від УЄФА.

Настав час ламати неприємну тенденцію. Попри гучне ім'я суперника Динамо втрачати нічого – можливо, саме завтра кияни стануть авторами історичного досягнення.

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