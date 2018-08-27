Динамо – Аякс: гості прилетіли до Києва

Аякс прибув у Київ на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про приліт амстердамців повідомляє офіційний твіттер Аякса.

Нагадаємо, наставник Аякса Ерік Тен Хаг оголосив список гравців, які прилетіли у Київ на матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Динамо – Аякс: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.