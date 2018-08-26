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Динамо – Аякс: гості прибудуть до Києва лише завтра

19:12 311 Читать на русском
Динамо – Аякс: гості прибудуть до Києва лише завтра
Динамо – Аякс: гості прибудуть до Києва лише завтра

Аякс прибуде в Україну на матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 у понеділок, 27 серпня.

Кілька українських ЗМІ, серед яких "Футбол 24", повідомили про прибуття амстердамського Аякса в Україну на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Насправді голландська делегація прилетить до Києва завтра, тобто за день до гри, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Очікується, що літак з суперником Динамо приземлиться в аеропорту Бориспіль о 14:15. Після цього голландська команда відправиться в готель, а ввечері проведе тренування на полі НСК Олімпійський.

Перед початком цього заняття відбудеться традиційна передматчева прес-конференція головного тренера Аякса Еріка тен Хага і одного з гравців його команди.

Нагадаємо, в першому поєдинку в Амстердамі Аякс здолав Динамо з рахунком 3:1. Матч-відповідь у Києві відбудеться 28 серпня.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
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дн
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1
год
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15
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Аякс
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