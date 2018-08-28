Динамо – Аякс: Бєсєдін не зможе зіграти у матчі, – журналіст

Нападник Динамо Артем Бєсєдін не зможе зіграти проти Аякса у Лізі чемпіонів.

Відомий український журналіст проекту "ТаТоТаке" Сергій Болотніков у соціальних мережах повідомив, що нападник Динамо Артем Бєсєдін не зможе зіграти у матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса через ушкодження.

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Також журналіст зазначає, що під питанням участь форварда у матчах збірної України у Лізі націй проти Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бєсєдін може пропустити матч проти Аякса. Гра плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок матчу о 22:00.