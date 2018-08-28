Динамо – Аякс: Бєсєдін не зможе зіграти у матчі, – журналіст

Іспанія — 19:11 2010
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"І нехай потім хтось скаже, що понеділки – погані": як фани Леганеса реагували на перехід Луніна
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Форум елітних тренерів УЄФА: Фонсека у списку запрошених, Зідан, Сімеоне та Гвардіола – ніСвіт — 18:24 808
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Варді та Кехілл завершили кар'єру в збірній АнгліїАнглія — 17:37 508
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Перші фото офіційного м'яча Ліги націй, від яких уже бомбить в РосіїЛіга націй — 16:20 4400
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"Почувши про смерть Лобановського, я плакав у лондонському аеропорту". Дмитро Джулай – історія любові до ДинамоІнтерв’ю — 16:00 2190
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