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Динамо – Аякс: Бєсєдін не зможе зіграти у матчі, – журналіст

18:45 1099 Читать на русском
Динамо – Аякс: Бєсєдін не зможе зіграти у матчі, – журналіст
Артем Бєсєдін / Фото з соцмереж

Нападник Динамо Артем Бєсєдін не зможе зіграти проти Аякса у Лізі чемпіонів.

Відомий український журналіст проекту "ТаТоТаке" Сергій Болотніков у соціальних мережах повідомив, що нападник Динамо Артем Бєсєдін не зможе зіграти у матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса через ушкодження.

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Також журналіст зазначає, що під питанням участь форварда у матчах збірної України у Лізі націй проти Чехії та Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бєсєдін може пропустити матч проти Аякса. Гра плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок матчу о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
год
:
8
хв
Аякс
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Динамо - Аякс Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
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:
8
хв
Динамо
22:00
Аякс
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