Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко коментуватиме матч-відповідь 3-го туру кваліфікації Ліги конференцій між Динамо та Арісом. Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Instаgrаm.

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Окрім того, він долучився до своєрідного флешмобу "Підтримай Динамо" та закликав вболівати за київський клуб.

"Це відеозвернення до всіх українців у Румунії або десь поруч, адже у четвер у Бухаресті Динамо грає матч-відповідь із Арісом. Хлопці захищають честь країни і їм конче необхідна підтримка. Тому всі українці мають об'єднатися і обов'язково бути на стадіоні. Забув поділитися ще важливою новиною: я теж буду з Динамо, щоправда, не в Бухаресті, а в коментаторській кабіні! Вперше в житті буду коментувати футбол і одразу такий важливий поєдинок улюбленої, рідної команди. Тому дивіться трансляцію на офіційному YouTube-каналі Динамо – там почуєте й мене. Не судіть суворо, я не футбольний коментатор, а палкий вболівальник", – сказав Тимур у відеозверненні.

До слова, Мірошниченко був ведучим "Євробачення", яке проходило у Києві У 2017 році. Окрім того, він щороку коментує пісенний конкурс у прямому ефірі.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться у четвер, 17 серпня, о 20:00. Перша зустріч завершилась поразкою киян 0:1. Від підсумку дуелі залежить доля Мірчі Луческу у київському клубі – у разі непотрапляння "біло-синіх" у груповий етап Ліги конференцій румунський фахівець покине Динамо.

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