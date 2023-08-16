Динамо – Аріс: матч Ліги конференцій ховає не лише потенційне звільнення Луческу
06:30 - Читать на русском
Динамо потребує великої підтримки у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Аріса.
Кияни мінімально програли першу зустріч у Греції і тепер перебувають на межі вильоту з єврокубків. Ходять чутки, що у разі невдачі Динамо навіть попрощається з Мірчею Луческу. Підтримати румуна і команду потрібно вже найближчого четверга (17 серпня), початок гри о 20:00.
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