Кияни мінімально програли першу зустріч у Греції і тепер перебувають на межі вильоту з єврокубків. Ходять чутки, що у разі невдачі Динамо навіть попрощається з Мірчею Луческу. Підтримати румуна і команду потрібно вже найближчого четверга (17 серпня), початок гри о 20:00.

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