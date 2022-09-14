"Це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати, аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою. Суперник має в розпорядженні всіх своїх гравців, а у нас багато футболістів вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємось і кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжимо боротися за очки та вихід із групи.

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Вважаю, що АЕК Ларнака – дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. По суті, у них зараз грає тільки один кіпріот – Нікос Енглезу. Не знаю, чи гратиме він проти нас. Щодо решти гравців, легіонерів, у багатьох із них за плечима тривала кар'єра, вони грали у сильних чемпіонатах. АЕК провів дуже хороші матчі у нинішньому євросезоні, у кваліфікації Ліги чемпіонів та у Лізі Європи. Зокрема, вони вибили Партизан у ЛЄ, двічі зіграли внічию з Мітьюлландом у ЛЧ. Також вони провели сильний матч проти Ренна.

Щодо нашої команди, ми прибули сюди зі Львова. Дорога зайняла близько семи годин. Сподіваюся, що завтра за нас тут вболіватимуть, що на гру прийдуть українці, які живуть у Кракові, а також польські любителі футболу, які побажають подивитися матч Ліги Європи.

Ми втратили не лише Шапаренка. Ми також втратили Дениса Попова, який травмувався у матчі із СК Дніпро-1. Це дуже важливий гравець для нашої команди. Як і Шапаренко, як і Бущан. Георгія прооперували вчора. Він не допоможе нам півтора місяця. Шапаренко буде поза грою близько семи місяців. Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який зазнав пошкодження у матчі з Фенербахче.

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У нас був дуже важкий матч у Стамбулі. Повторюся, не розумію, чому гравці Фенербахче так поводилися. Як я сказав у Стамбулі, цей матч нагадував радше кориду. Розумію, коли команда грає з таким настроєм із принциповим суперником у своєму чемпіонаті, але не розумію, звідки взялася така ворожнеча на міжнародному рівні. Вважаю, що міжнародні матчі мають відбуватися коректніше. Уболівальники на стадіоні кидали різні речі на полі. Це ненормально. У європейських змаганнях матчі мають проходити за принципом чесної гри – fair play. Команди з різних країн мають створювати на полі виставу, шоу для вболівальників, а не битву. Я був дуже розчарований тією грою.

Підтримувати психологічний настрій футболістів непросто. Ми припустилися помилки, тому що не організували базу в одному місці, куди гравці могли би привезти свої сім'ї, бути з ними поруч, тренуватися там, а звідти їздити на матчі. Натомість ми кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Це дуже важко. Ми повинні говорити з гравцями, пояснювати їм, що вони – професійні футболісти і повинні виконувати свою роботу заради себе, заради своїх сімей, заради клубу, заради України. Вони мають відчувати цю відповідальність. Це непросто в умовах, що склалися, але потрібно продовжувати це робити. Цей складний період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатися на високому рівні", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.