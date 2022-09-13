УЄФА призначив суддівську бригаду на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та АЕКом Ларнакою.

Головним арбітром між Динамо та АЕКом Ларнакою призначений Якоб Кехлет з Данії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому лайнсмени Ларс Хуммельгор та Віктор Скітте. Четвертий арбітр – Санді Путрос. Відзначимо, що Кехлет працював на 4 матчах українських команд у єврокубках. Динамо, Шахтар та Зоря зіграли свої поєдинки внічию. Єдину ж перемогу здобув донецький Металург, який знищив чорногорський Челік (7:0).

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – АЕК Ларнака запланований на 15 вересня, початок зустрічі о 22:00. Обидва клуби зазнали поразок у 1-му турі.

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