Київське Динамо покаже свою нову форму вже у поєдинку 2-го туру Ліги Європи.

Динамівці вперше зіграють в новій домашній формі білого кольору з синьою діагональною смугою, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо – АЕК Ларнака: де дивитися матч Ліги Європи

Відзначимо, що "біло-сині" лише сьогодні презентували оновлене екіпірування. Відтепер Динамо має три нових комплекти форми. Окрім домашньої (біла з діагональною синьою смугою), також є гостьовий (синя футболка з візерунками), та незвичне, але стильне та патріотичне жовте екіпірування.

Додамо, що поєдинок проти АЕКа Ларнака відбудеться вже сьогодні, 15 вересня, початок о 22:00. Обидві команди мають 0 очок після 1 зіграного туру.

Динамо – АЕК Ларнака: анонс матчу Ліги Європи