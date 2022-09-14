"АЕК непогано показав себе в іграх з СК Дніпро-1, але фаворитом у цьому матчі однаково є Динамо. У них більш досвідчені гравці і їхній клас вищий. У киян вищий рівень футболістів і організація гри.

"Важко буде навіть проти АЕКа": Сабо назвав головну причину невдач Динамо на старті сезону

Я можу судити тільки за матчами з СК Дніпро-1. У кіпріотів непогано організована команда з досвідченими футболістами. У них є індивідуально сильні гравці, які добре працюють із м'ячем і при стандартних положеннях.

Зрозуміло, що просто не буде. У першій грі й Ренн помучився з АЕКом, але хотілося б, щоб Динамо взяло три очки в цій грі", – цитує Хацкевича FanDay.

Коноплянка, бомбардир для Динамо і ще два топ-підсилення, за які варто боротися трьом клубам УПЛ