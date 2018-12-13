Динамо – Яблонец: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував поразку Динамо від Яблонця в груповому раунді Ліги Європи (0:1).

"У першому таймі не вистачало агресії попереду. Натомість занадто багато дозволяли супернику в центрі поля, в опорній зоні. Яблонец комфортно почувався на нашій половині. Потім недопрацювали на стандарті та пропустили. Без поразок не буде перемог. З кожного матчу потрібно робити висновки.

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хотіли вдало завершити рік, але нам це не вдалося. Погано провели перший тайм, що вплинуло на результат. Ми завчасно гарантували собі перше місце в групі, але настрою відпустки не було – заряджені були перед відпусткою.

Травма Дуелунда? Поки що жодної інформації – його повезли в клініку. Стан поля після матчу Шахтаря? Поле було в хорошому стані. Працівники стадіону добре попрацювали, привели його в належний стан.

Оцінити гру Цітаішвілі? Добре вийшов на заміну, у першому ж епізоді загострив, віддав непоганий пас. Хто кращий на вістрі – Вербіч чи Бєсєдін? Вони дуже різнопланові, складно порівнювати.

Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи

Чому не було в заявці Гармаша? Конкуренція. Він повинен знаходити мотивацію для себе. Денис – хороший хлопець і футболіст, але потрібно вигравати конкуренцію. Зараз вже недостатньо просто давно бути в клубі – потрібно доводити свою кваліфікацію. Гармаш повинен вирішити для себе: старатися і бути прикладом для молоді, чи пливти за течією. У нас достатньо футболістів на цій позиції, які можуть його замінити", – сказав білоруський фахівець на післяматчевій прес-конференції.