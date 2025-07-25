УЄФА визначив бригаду суддів, яка обслуговуватиме другий поєдинок 2-го кваліфайраунду ЛЧ між українською та мальтійською командами.

У вівторок, 29 липня, Динамо проведе матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс. Гру обслуговуватиме бригада арбітрів з Данії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо влаштувало презентацію нової форми з 11-річним фанатом команди, який втратив батька на війні

Поєдинок, у якому кияни формально виступатимуть господарями, розсудить арбітр із Данії Якоб Сундберг. Йому допомагатимуть асистенти Віктор Скітте та Джеспер Дахль.

Четвертий арбітр – Лассе Лабел Граагаард.

За VAR відповідатиме Якоб Кехлет, а його асистентом буде Йонас Хансен.

Нагадаємо, що матч відбудеться на стадіоні Арена Люблін у польському Любліні. Початок гри – о 21:00 за київським часом. Перший матч завершився переконливою перемогою Динамо (3:0).

Без Усика, але, кажуть, із Шевою: нокдаун Полісся від третьої команди Андорри зблизька – ЕКСКЛЮЗИВ