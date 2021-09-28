"Сподіваюся, що кияни зможуть зачепитися за очки. Безапеляційно говорити, що немає шансів – неправильно. В єврокубках я підтримую і Шахтар, і Динамо, і Зорю. Для мене це українські команди, які повинні приносити нам рейтингові очки. Я не буду використовувати словосполучення "без шансів", думаю, що динамівці покусають Баварію. А як насправді буде – подивимося.

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Не використав би слово "катастрофа" щодо втрати Буяльського, але це серйозна недостача. Не можу обирати між Бущаном і Бойком, адже не хочу образити ні першого, ні другого. Дуже добре спілкуюся з обома. Дуже класно для команди, що є така конкуренція серед воротарів. Класно і для самих голкіперів, вони не дозволяють один одному розслаблятися. Обирати буде Луческу. І перший, і другий заслуговують грати в основі. Обидва воротарі – класні, не можу виділити когось одного", – цитує Рустама Худжамова Tribuna.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Баварія – Динамо відбудеться 29 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Кияни стартували в ЛЧ з нічиєї проти Бенфіки, а мюнхенці розгромили Барселону.

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