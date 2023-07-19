25 червня партнери компанії FAVBET, ФК Динамо Київ та Monte, зійшлися якщо не в принциповому, то точно захопливому протистоянні у Counter Strike: Global Offensive. Грали не просто на інтерес, а для доброї справи – кошти, зібрані під час прямої трансляції, передали ініціативі UNITED24 на реконструкцію зруйнованого росіянами Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Учасниками шоуматчу від Динамо стали захисники Максим Дячук, Микола Шапаренко, Назар Волошин та Олександр Караваєв. Протистояли їм засновник Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, Сергій "DemQQ" Демченко, Айдин "KrizzeN" Турлибеков, а також тренер команди Сергій "lmbt" Бежанов.

До четвірок основного складу кожної команди під час матчу також приєднались двоє спеціальних гостей: реп-виконавець Tricky Nicki та гуморист Антон Скуратов. Коментував матч відомий кіберспортивний коментатор Арсеній "ceh9" Триноженко.

Протягом дня команди зіграли два матчі. В першому, щоб вирівняти шанси, гравцям Monte ускладнили завдання. Перед матчем вони обрали випадкові пакунки з аксесуарами, які вони мали використовувати протягом всього матчу – затемнені окуляри, жіночі рукавички та інші.

Втім, такий сюрприз від організаторів не завадив одній із кращих європейських команд CS:GO здобути впевнену перемогу. А "DemQQ" подарував глядачам пам’ятний хайлайт, в одному раунді взявши "на ніж" одразу трьох суперників.

Другий матч грали змішаними складами, і цього разу динамівцям на чолі з Миколою Шапаренко вдалося здобути перемогу.

Пряму трансляцію шоуматчу дивилось кілька тисяч любителів кіберспорту та футбольних фанів, завдяки яким подія зібрала понад 60 000 гривень на благодійність. Запис трансляції досі доступний на ютуб-сторінці Динамо.

"Дуже класно, що партнери FAVBET з таких різних спортивних дисциплін об'єднуються заради спільної мети. Це й крутий розважальний контент, і можливість залучити до благодійності величезне фанатське ком'юніті обох команд. Вітаємо команди з дружньою нічиєю та дякуємо всім, хто підтримав гравців переглядами та донатами", – розповіли у FAVBET.