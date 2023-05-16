"У день матчу з Чорноморцем Динамо святкувало 96-річницю клубу. У мене, як людини, яка росла на успіхах Динамо і полюбила футбол насамперед за перемоги команди в середині 80-х, є питання до хлопців, які вийшли на поле у біло-синій формі легендарного українського клубу. Хлопці, у вас все нормально? Зарплату платять вчасно? Вистачає поїсти в нормальних ресторанах, на брендовий одяг та машини? Динамівці, вам не соромно?

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В такий день зіграти ось так. Ви у футбол пограли 30 хвилин максимум. Ви програвали із 69-ї хвилини і що? Що ви на полі показуєте? Ви біжите, б'єтесь, забиваєте, убиваєтесь? І це у такий день. Адже більшість із вас – вихованці Динамо. Чому пристрасть, бажання, старання, емоції та здатність перебороти себе, коли складно, показують лише одиниці на полі.

Я без прізвищ, але ви задумайтесь. Совість є? Чи ви змирилися з тим, що ви тепер четверта команда України? Ваше Динамо четверте, не Блохіна, Дем'яненка, Шевченка чи Реброва. І це у найслабшому чемпіонаті за останні років 25. У вас є гордість, повага до історії, традицій та бренду клубу, чиї кольори ви зараз захищаєте?" – вибухнув Вацко у ефірі Вацко on air.

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