Кубок Кіпру, півфінали, другі матчі

Омонія – Пафос – 3:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Діскеруд, 34, Кассама, 79, Харалампус, 90+7 – Валакарі, 13

АЕЛ Лімасол – Олімпіакос Нікосія – 1:0 (перший матч – 0:0)

Гол: Мендоса, 89

Вилучення: Горупец, 90+3 (ОН)

Омонія не розраховувала на українців зі старту. Бєсєдін опинився у запасі, а Безус вдруге поспіль не потрапив навіть до заявки.

Тим не менш, господарі змогли вибороти путівку у вирішальний матч. Омонія пропустила першою, але відповіла Пафосу 3 своїми м'ячами. Вирішальні голи були саме за присутності Бєсєдіна, якого випустили на 70-й хвилині. Український нападник не відзначився результативними діями, але допоміг команді пробитися у фінал.

Другий півфінал також мав слід нашого легіонера. Крістіан Біловар просидів всю гру проти Олімпіакоса Нікосії у запасі, проте його АЕЛ також став фіналістом Кубка. Все вирішив гол Мендоси на 89-й хвилині.

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