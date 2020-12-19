Київське Динамо, на мажорній ноті закінчивши першу половину сезону, пішло у відпустку. Футболісти по-різному відновлюються після напруженого графіку: хтось одразу полетів у теплі краї (Віктор Циганков), хтось подався за океан (Денис Бойко), а хтось вирішив провести час з користю.

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Для прикладу, Віталій Миколенко разом з іншими гравцями київського клубу – Данилом Сухоручком, Вадимом Мащенком та Богданом Білошевським вирушили на зимову риболовлю. Останній вирішив похизуватися уловом на своїй сторінці у соціальні мережі Instagram.

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