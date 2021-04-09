За приз поборються Жерар Морено, Бруну Фернандеш, Пау Лопес і Томаш Голеш, повідомляє офіційний Twitter ЛЄ.

Камбек Фонсеки у відеоогляді матчу Аякс – Рома – 1:2

Нападник Вільяреала стає справжнім жахом динамівців – на минулій стадії відвантажив два голи Києву, а цього разу постраждав Загреб. Хавбек Манчестер Юнайтед заробив і реалізував пенальті, який фактично вирішив долю протистояння з Гранадою. Голкіпер Роми героїчно відстояв проти Аякса і навіть відбив пенальті Тадіча. Центрбек Славії старанно руйнував атаки Арсенала, а під завісу ще й забив рятівний гол.

Додамо, що матчі-відповіді відбудуться вже наступного тижня – 15 квітня, початок о 22:00.

Ліга Європи, 1/4 фіналу: Аякс віддав перемогу Ромі, Ман Юнайтед розібрався з Гранадою, Вільяреал знову здолав Динамо