Легіонери та збірники Динамо повернулись у розташування "біло-синіх"

Київське Динамо підтвердило повернення гравців національних збірних до розташування команди.

До інших гравців Динамо приєдналися гравці національної збірної України, а також захисники Томаш Кендзьора та Йосіп Піваріч і вінгер Беньямін Вербіч, інформує офіційний твіттер "біло-синіх".

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Також прибули в розташування киян Денис Попов і Георгій Цітаішвілі, які виграли молодіжний чемпіонат світу в Польщі у складі збірної України U-20.

Додамо, що вже у неділю, 30 червня, Динамо вилетить до Австрії, де на зборах проведе 5 контрольних поєдинків. Суперниками киян будуть Ботошані (Румунія), Ваккер (Австрія), Олімпіакос (Греція), Брентфорд (Англія) і Швац (Австрія).

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