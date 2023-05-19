Під керівництвом колишнього голкіпера збірної України Олександра Шовковського Динамо встигло провести уже чотири матчі у внутрішній першості, три з яких завершилися виїзними перемогами. Водночас у домашньому матчі кияни зазнали поразки від Чорноморця.

Поки СаШо працює із приставкою в.o., якої може позбутися найближчим часом, якщо власники київського клубу не зможуть знайти іншу заміну для Мірчі Луческу. "Футбол 24" пригадав усі "динамівські серця", які перебували біля штурвалу "біло-синіх" із часів Валерія Васильовича Лобановського. Ми порівняли їхні результати та визначили найбільш успішних та найбільш провальних. Лише цифри, факти і жодних емоцій. Дивіться відео на YouTube-каналі "Футбол 24".