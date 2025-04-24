"Той факт, що Буковина пробилася до півфіналу розіграшу говорить на її користь. Втім, сьогодні клас суперників різний, тож сенсації у Львові, де відбувався цей матч, не сталося. Щоправда, попервах чернівецька команда створила інтригу, відкривши рахунок у середині першого тайму. Можливо, певною мірою позначився той факт, що тренерський штаб Динамо використав змішаний склад.

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Стало зрозуміло, що перевага старших за рангом позначиться – і чергові взяття воріт не забаряться. Так воно, зрештою, і сталося. Чернівецька команда "посипалась", пропустивши за 18 хвилин чотири м’ячі. Цей результат хоч і показав різницю у класі, проте водночас засвідчив, що динамівська молодь поки не вражає. Якщо ж говорити загалом про півфінал у Львові, то ніякого дива не сталось", – сказав Хлус для Ua-football.

До слова, Віктор Хлус виступав за Динамо у 1980-1985 рр., у складі "біло-синіх" екс-нападник тричі ставав чемпіоном Радянського Союзу.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря, який у півфінальному матчі здолав Полісся у додатковий час (1:0). Вирішальна гра турніру відбудеться 14 травня у Житомирі.

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