Динамівська битва у чемпіонаті Бразилії – Сан-Паулу з Че Че і Буено переміг Сантос Дерліса Гонсалеса

У черговому турі бразильської Серії А відбулося очне протистояння "динамівських" легіонерів.

Чемпіонат Бразилії, 14 тур

Сан-Паулу – Сантос – 3:2

Голи: Пато, 49, 72, Рейналдо, 57, (пен.) – Едуардо, 44, Раніел, 86, (АГ)

Дерліс може перебратись до Мексики

Лідер бразильського чемпіонату зазнав поразки у гостьовому матчі проти Сан-Паулу. У основі обох команд вийшли по одному "динамівцю" – Че Че у Сан-Паулу і Дерліс Гонсалес у Сантоса. Також на лаві запасних господарів залишився Вітор Буено, який з'явився на полі під завісу зустрічі.

Та головним героєм результативного протистояння стали не легіонери з Динамо. Колись мегаперспективний Алешандре Пато відзначився дублем, чим неабияк засмутив прихильників "риб".

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Поразка 2:3 не дозволила Сантосу відірватися від Палмейраса, а от Сан-Паулу завдяки перемозі закріпився на п'ятій сходинці бразильської першості.