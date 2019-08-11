toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамівська битва у чемпіонаті Бразилії – Сан-Паулу з Че Че і Буено переміг Сантос Дерліса Гонсалеса

12:19 297 Читать на русском
Динамівська битва у чемпіонаті Бразилії – Сан-Паулу з Че Че і Буено переміг Сантос Дерліса Гонсалеса
Сан-Паулу – Сантос / Твіттер Сантоса

У черговому турі бразильської Серії А відбулося очне протистояння "динамівських" легіонерів.

Чемпіонат Бразилії, 14 тур

Сан-Паулу – Сантос – 3:2

Голи: Пато, 49, 72, Рейналдо, 57, (пен.) – Едуардо, 44, Раніел, 86, (АГ)

Дерліс може перебратись до Мексики

Лідер бразильського чемпіонату зазнав поразки у гостьовому матчі проти Сан-Паулу. У основі обох команд вийшли по одному "динамівцю" – Че Че у Сан-Паулу і Дерліс Гонсалес у Сантоса. Також на лаві запасних господарів залишився Вітор Буено, який з'явився на полі під завісу зустрічі.

Та головним героєм результативного протистояння стали не легіонери з Динамо. Колись мегаперспективний Алешандре Пато відзначився дублем, чим неабияк засмутив прихильників "риб".

Дивовижний автогол у чемпіонаті Чилі – претендент на курйоз року

Поразка 2:3 не дозволила Сантосу відірватися від Палмейраса, а от Сан-Паулу завдяки перемозі закріпився на п'ятій сходинці бразильської першості.

blog_ava
Сімеоне назвав причини неймовірного успіху Феліша
07:30
1511
Теги
Світ Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Сантос Сантос Бразилія Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че Вітор Буено Вітор Буено Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шапаренко може перейти в Зорю
    Україна — 08:263823 Шапаренко може перейти в Зорю
4
год
:
53
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук