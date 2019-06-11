Динамівець зробив собі історичний подарунок – найкращий у матчі відбору Євро-2020 проти гравця Шахтаря і рекорди

Томаш Кендзьора напередодні 25-го дня народження, який святкує 11 червня, провів класний матч Польща – Ізраїль (4:0). Захисник Динамо отримав найвищу оцінку серед усіх гравців за версією Sofascore.

Кендзьора відзначився гольовим пасом на форварда Мілана Кшиштофа Пйонтека, який виявився переможним. Томаш отримав найвищий бал від статистичного порталу (7,9), перевершивши навіть авторів голів. У збірній Польщі ніхто не виграв більше єдиноборств, ніж динамівець (5 з 7). Він віддав 49 точних передач (84% успішності), що стало 4-м показником у грі. Кендзьора віддав 2 ключові паси, що для правого захисника є дуже непоганим результатом. Томаш був найуспішнішим у подачах (3 точні з 5-и спроб загалом).

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Крім Міліка, киянин став єдиним, хто створив 100-відсотковий момент своїми безпосередніми діями. Томек віддав 5 точних довгих передач, виконавши 7 спроб. Він не припускався втрат і не дозволяв себе проходити в захисті, ставши непоганим помічником у нападі. Польські журналісти називають Кендзьору одним з найбільших переможців матчу, який сміливо можна називати найкращим під керівництвом Єжи Бженчека.

115 meczów, 5 goli i 1 tytuł mistrzowski #Ekstraklasa. Dziś 25. urodziny świętuje Tomasz Kędziora, wszystkiego najlepszego! pic.twitter.com/QArtgF1YA6 — LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 11 червня 2019 р.

Автор видання Przeglad Sportowy Лукаш Олковіч вважає, що Томаша, який двічі допоміг відзначитись Пйонтеку в матчі відбору Євро-2020, недооцінюють. Портал Weszlo називає цю гру найкращою для Кендзьори за Польщу. Хоча Ізраїль і намагався проводити атаки саме його флангом, динамівець "виконав свою роботу в захисті". Крім участі у двох голах, міг ще парочку разів відзначитись асистом, але зірковіші партнери не виконали.

InStat Index piłkarzy reprezentacji Polski za Izrael (4:0):

Zieliński 364

Lewandowski 346

Kędziora 342

Krychowiak 304

Fabiański 292

Klich 291

Bednarek 290

Glik 285

Piątek 283

Milik 282

Bereszyński 277

Grosicki 269

Kądzior 269

Góralski 251

Dziwnie nisko Grosik i Piątek. ? — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) 11 червня 2019 р.

За InStat Index, лише Зєлінскі та Лєвандовскі оцінили вище (ненабагато). Для порівняння півзахисник донецького Шахтаря Манор Соломон, який нерідко опинявся на фланзі Кендзьори, не перевершив нікого з поляків, ставши 4-м у своїй збірній Ізраїлю (6,7). Вийшовши в атаці, 19-річний "гірник" ударів не завдавав, зате виграв 5 єдиноборств з 10-и. Одного разу ізраїльтянин подарував м'яч полякам, заробив на собі 2 фоли, двічі з 3-х спроб проходив суперника на дриблінгу.

Варто відзначити, що Кендзьора став співучасником історичного досягнення збірної Польщі. "Біло-червоні" виграли 4-й поспіль матч кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020 із загальним рахунком 8:0, розібравшись з обома головними конкурентами. Ще ніколи в історії поляки так круто не стартували у відборі Євро. Кендзьора і компанія перевершили рекорд команди Адама Навалки, яка перед Євро-2016 виграла 3 матчі та раз зіграла внічию. Крім того, поляки вперше у відборі до великого турніру зіграли 4 сухі матчі поспіль.

Нагадаємо, Кендзьора покращив свої показники результативності у сезоні 2018/19. За Динамо захисник збірної Польщі провів відразу 43 матчі, забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові паси, відзначившись в УПЛ, Лізі чемпіонів та Лізі Європи. "Я не шкодую про переїзд у Київ. Почуваюсь тут щасливим і маю всі умови для гри і тренувань". Для нього стабільна гра у складі команди Хацкевича стала трампліном в основу збірної, в якої величенька конкуренція майже на кожну позицію з гравцями, що переважно виступають у топ-чемпіонатах. Як каже сам Кенді: "Варто мріяти, варто важко працювати".

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