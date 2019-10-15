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Динамівець Жерсон Родрігес добирався на матч збірної Люксембургу окремо від команди – тренер прокоментував ситуацію

19:25 1233 Читать на русском
Динамівець Жерсон Родрігес добирався на матч збірної Люксембургу окремо від команди – тренер прокоментував ситуацію
Жерсон Родрігес / Getty Images

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц пояснив журналістам, чому форвард Жерсон Родрігес не поїхав на товариський матч проти Данії разом зі всією командою.

16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Сілва
65’ Кріштіану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

Гравець київського Динамо затримався в Лісабоні після матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії. Родрігес захотів відвідати могилу матері, тому відправився у Данію пізніше за своїх партнерів.

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"Це його особиста справа, мені не дуже подобається, що преса переймається цим. Це емоційне питання, я розумію Жерсона, багато спілкувався з ним, він дуже емоційний хлопець.

Як і у всіх людей у світі, у футболістів є емоції. На полі і поза ним. Моє завдання допомагати їм, коли вони надсилають сигнали. Зазначу, що тренери, які приділяють багато уваги психологічному аспекту, часто досягають успіху", – цитує Хольца Wort.

Нагадаємо, що Португалія – історична батьківщина Родрігеса, який став гравцем київського Динамо цього літа.

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