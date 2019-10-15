Динамівець Жерсон Родрігес добирався на матч збірної Люксембургу окремо від команди – тренер прокоментував ситуацію

Головний тренер збірної Люксембургу Люк Хольц пояснив журналістам, чому форвард Жерсон Родрігес не поїхав на товариський матч проти Данії разом зі всією командою.

Гравець київського Динамо затримався в Лісабоні після матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії. Родрігес захотів відвідати могилу матері, тому відправився у Данію пізніше за своїх партнерів.

Циганков і Миколенко вже готові до виступів у Європі, – Циганик

"Це його особиста справа, мені не дуже подобається, що преса переймається цим. Це емоційне питання, я розумію Жерсона, багато спілкувався з ним, він дуже емоційний хлопець.

Як і у всіх людей у світі, у футболістів є емоції. На полі і поза ним. Моє завдання допомагати їм, коли вони надсилають сигнали. Зазначу, що тренери, які приділяють багато уваги психологічному аспекту, часто досягають успіху", – цитує Хольца Wort.

Нагадаємо, що Португалія – історична батьківщина Родрігеса, який став гравцем київського Динамо цього літа.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду