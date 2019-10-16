Динамівець Самбрано відіграв невдалий матч за збірну Перу – захисник отримав жовту картку і дозволив забити з-під себе

Захисник київського Динамо Карлос Самбрано вийшов у основі збірної Перу на товариський матч проти Уругваю.

Південна Америка, товариський матч

Перу – Уругвай – 1:1

Голи: Гонсалес, 34 – Нуньєс, 80

Вилучення: Касерес, 26 (Уругвай)

Команди провели другий очний спаринг за чотири дні. Вже в середині першого тайму перуанці отримали чисельну перевагу – досвідчений Мартін Касерес отримав дві безглузді жовті картки і покинув поле. Через вісім хвилин господарі вийшли вперед завдяки чудовій грі на другому поверсі від Гонсалеса.

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Втім, у збірної Перу також знайшовся свій антигерой і ним, на жаль, став саме Карлос Самбрано. Захисник Динамо отримав жовту картку ще у першій половині, а ближче до завершення зустрічі дозволив Уругваю відновити рівновагу. Самбрано програв верхову боротьбу Дарвіну Нуньєсу, який і зрівняв рахунок – 1:1.

Нагадаємо, у поточному сезоні 30-річний центрбек не відіграв жодної хвилини за Динамо після свого літнього повернення зі швейцарського Базеля.

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