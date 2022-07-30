Словенський півзахисник Беньямін Вербіч подякував "біло-синіх" за час, проведений в Україні.

"Шановні вболівальники Динамо, пишаюсь кожним прожитим тут днем. Я люблю Динамо, люблю Київ і Україну.

Вербіч офіційно перейшов у Панатінаїкос

4 роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. З перших днів я почував себе як удома.

Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю. Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму. Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського Динамо, яким був, є та буде його батько.

Динамо Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти в історію великого клубу. Вербіч – динамівець назавжди", – написав Беньямін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні 28-річний словенець перейшов у Панатінаїкос, підписавши з греками контракт терміном на 3 роки.

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