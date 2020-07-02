Дінь зацікавив дует грандів АПЛ – позиції Зінченка під загрозою

Оборонець ліверпульського Евертона Люка Дінь потрапив до сфер зацікавлень Манчестер Сіті та лондонського Челсі.

26-річний француз може перебратися до топ-клубу в найближче трансферне вікно, повідомляє ESPN.

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Ман Сіті та Челсі влітку збираються підсилити лівий фланг оборони. Пріоритетним варіантом для обох клубів є один із лідерів Лестера Бен Чілвел. Однак, непомірні апетити "лисиць" змусили манкуніанців і лондонців звернути увагу на Діня. Очікується, що трансфер вихованця Лілля коштуватиме дешевше.

У нинішньому сезоні Люка Дінь провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 7 результативних передач. Два роки тому "іриски" віддали за нього Барселоні 20,2 млн євро.

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