Дисциплінарний комітет Футбольної асоціації Англії скоротив дискваліфікацію зірки Евертона Люки Діня. Він був вилучений у матчі 6-го туру Прем'єр-ліги проти Саутгемптона (0:2).

Французький оборонець пропустить лише 1 матч замість трьох, повідомляє Liverpool Echo.

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Незалежна комісія визнала надмірним покарання Діня. Зірка "ірисок" був вилучений у другому таймі поєдинку проти Саутгемптона. Пряма червона картка, за правилами Футбольної асоціації, призводить до 3-матчевого бану. Проте, Дінь не допоможе Евертону тільки в матчі 7-го туру проти Ньюкасла. Натомість проти МЮ 7 листопада він зможе вийти на поле.

У нинішньому сезоні Люка Дінь провів 9 поєдинків у всіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі. Керманич Евертона Карло Анчелотті раніше розкритикував рішення арбітра щодо вилучення француза, назвавши підставою для нього інцидент Пікфорда та ван Дейка в мерсисайдському дербі.

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