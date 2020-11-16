"Кельти" можуть орендувати 23-річного воротаря, повідомляє 90min.

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Хендерсон прагне мати регулярну ігрову практику та готовий розглянути варіанти з орендою. Селтік може вийти на МЮ з пропозицією про підписання кіпера до кінця сезону. Подібний досвід не новий для перспективного англійця. Раніше він вже був орендований Стокпортом, Грімсбі, Шрусбері та Шеффілд Юнайтед.

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 3 матчі в усіх турнірах, 2 із них – "сухі".

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