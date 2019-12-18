Димінський сказав, що не буде давати гроші на Карпати, – Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про фінансову ситуацію в Карпатах.

Нагадаємо, останнім часом регулярно з'являється інформація про фінансові проблеми у львівських Карпатах. Клуб може отримати трансферний бан через наявність непогашеної заборгованості, а також начебто ризикує навіть припинити існування.

"Ситуація в Карпатах складна, але мені не зовсім зрозуміло, чому вона складна. Гроші мали би бути. Протягом 2019 року Карпати заробили достатньо велику кількість грошей на трансферах. Дивно звучить: команда не перебуває серед лідерів, не серед першої шістки, але команда добре продавала і добре заробляла. Також віддавала старі борги за минулі сезони.

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За 2019 рік станом на липень клуб заробив близько 5 млн євро. Продали Шведа у Селтік приблизно за 2 млн євро. Частину грошей (близько 500 тисяч євро) треба було було віддати Севільї, адже Швед повертався в Карпати безкоштовно. Також очікують виплати від Рівер Плейта за Карраскаля – ще близько 2,5 млн. Крім того, були заплачені гроші за перехід Кравця в Леганес, Сікана в Шахтар, Лебеденка в Луго, Мартіна Онгла, відступні за тренера Жозе Мораїша. Ось 5 млн євро, які заробили Карпати на трансферах.

Наскільки мені відомо, зарплатна відомість Карпат складає 3 млн грн або 100 тисяч євро в місяць. Це 1,2 млн євро на рік. Ще умовно 100 тисяч євро в місяць йде на функціонування клубу (оренда, переїзди, готелі). Округлимо, ще 2,5 млн євро витрат.

Залишається 2,5 млн. євро, на які клуб має спокійно функціонувати. Тому дивно, що Карпати говорять про якісь проблеми. Вони повинні були розрахуватися з усіма боргами, спокійно чекати гроші за Карраскаля і готуватися до нового сезону. Проте влітку були витрачені достатньо серйозні гроші на трансфери, тому команда мала б показувати хороший результат. Але команда перебуває на дні турнірної таблиці. Я сумніваюся, що клубу зараз вдасться когось продати.

Цікаво, наскільки якісно Карпати спрацюють на трансферному ринку. Бо гроші мали би бути, зараз за ці гроші треба відповідати. Знову ж таки, я можу помилятися, але ситуація доволі дивна. Клуб мав гроші на хороших гравців. Можливо, приїхали не ті футболісти?

Дуже легко керувати, коли президента клубу немає, коли він перебуває в іншій країні. Наскільки мені відомо, президент клубу сказав, що не буде давати гроші на Карпати. Скільки продали – стільки заробляєте", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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