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"Димінський сказав Бабаєву, що мені треба 1 млн доларів заплатити": Павлов – про перемогу у Кубку України

1 травня 09:47 1532 Читать на русском
"Димінський сказав Бабаєву, що мені треба 1 млн доларів заплатити": Павлов – про перемогу у Кубку України
Ворскла – володар Кубка України-2009 / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник полтавської Ворскли Микола Павлов пригадав, як тріумфував зі своєю командою у фіналі Кубка України 2009 року.

"Ніхто тоді не думав про перемогу. Напередодні ми дивилися, як Шахтар обіграв Вердер у фіналі Кубка УЄФА. Мені здається, що нам трохи пощастило.

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Було 350 тисяч доларів преміальних на команду. Тодішній президент клубу Олег Бабаєв (був убитий в липні 2014 року. – прим.) був тоді народним депутатом. Димінський у нього запитав про преміальні, Бабаєв відповів: "350 тисяч – Павлов такі встановив". А Петро Петрович йому: "Та ти що? Одному тільки Павлову потрібно мільйон доларів заплатити", – сказав Павлов у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України у сезоні 2008/09 полтавська Ворскла мінімально здолала донецький Шахтар (1:0) і вперше завоювала цей трофей – голом на 50 хвилині відзначився Василь Сачко.

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Теги
Ворскла Ворскла Шахтар Шахтар Микола Павлов Кубок України Петро Димінський Олег Бабаєв
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