Димінський не оголошений у міжнародний розшук – адвокат

Адвокат Петра Димінського, який перебуває за кордоном після історії з ДТП у Львівській області, каже, що не бачив жодних документів про подання президента Карпат у міжнародний розшук.

"Це МВС каже, що Димінського подали в міжнародний розшук. Ніхто його не подавав.

Ніяких відповідних документів я не бачив. У мене є документи з Інтерполу від однієї з

європейських країн, що станом на 17 січня він в базах Інтерполу не перебував і я думаю, що найближчим часом і не буде в них перебувати", – розповів у коментарі Футбол 24 адвокат Димінського Микола Лисий.

Він вказав, що Димінський дійсно звернувся до Інтерполу, щоб вони перевірили

законність інформації, яку поширює МВС України, а Інтерпол направив відповідний запит до українського бюро Інтерполу.

"Димінський скористався своїм законним правом, а в МВС зробили висновок, що

Димінський робить з себе особу, яку політично переслідують. Ну, нехай говорять", –

підкреслив адвокат.

Лисий також зазначив, що оскаржує рішення Печерського суду Києва про обрання

Димінському запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Суд надав санкцію на арешт в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу. Ця ухвала зараз оскаржена, на 12 лютого призначений розгляд скарги. Тричі прокурор не з'являвся, останній раз це було 25 січня", – повідомив він.

Вчора повідомлялося про те, що Димінський відвідав матчі Карпат на зборі в Туреччині.