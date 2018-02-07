Димінський не оголошений у міжнародний розшук – адвокат

Адвокат Петра Димінського, який перебуває за кордоном після історії з ДТП у Львівській
області, каже, що не бачив жодних документів про подання президента Карпат у
міжнародний розшук.
"Це МВС каже, що Димінського подали в міжнародний розшук. Ніхто його не подавав.
Ніяких відповідних документів я не бачив. У мене є документи з Інтерполу від однієї з
європейських країн, що станом на 17 січня він в базах Інтерполу не перебував і я думаю, що найближчим часом і не буде в них перебувати", – розповів у коментарі Футбол 24 адвокат Димінського Микола Лисий.
Він вказав, що Димінський дійсно звернувся до Інтерполу, щоб вони перевірили
законність інформації, яку поширює МВС України, а Інтерпол направив відповідний запит до українського бюро Інтерполу.
"Димінський скористався своїм законним правом, а в МВС зробили висновок, що
Димінський робить з себе особу, яку політично переслідують. Ну, нехай говорять", –
підкреслив адвокат.
Лисий також зазначив, що оскаржує рішення Печерського суду Києва про обрання
Димінському запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
"Суд надав санкцію на арешт в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу. Ця ухвала зараз оскаржена, на 12 лютого призначений розгляд скарги. Тричі прокурор не з'являвся, останній раз це було 25 січня", – повідомив він.
Вчора повідомлялося про те, що Димінський відвідав матчі Карпат на зборі в Туреччині.