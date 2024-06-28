"Гол Дзакканьї у ворота Хорватії на 90+8-й хвилині був забитий, тому що ми були в грі до останньої секунди. Ми ніколи не збивалися зі шляху і не опускали голови. Бачити цю "малу кучу" після голу було прекрасним видовищем. Я переконаний, що завтра ми зможемо побачити подібні сцени святкування.

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Бастоні потрібно оцінити, він сьогодні трохи потренувався, і ми зітхнули з полегшенням. Дімарко не може відновитися, він вибув. Ми гратимемо з чимось, що нагадує захист із чотирьох осіб, тому що ми повинні постаратися бути більш атакувальними, ніж раніше.

У Швейцарії є цей міцний блок, тому, навіть якщо ви швидко відіграєте його, він не розтягнеться. У них дуже сучасна манера захисту, вони тримають високу лінію і діють щільно. У нас буде можливість проникати їм за спини.

Наші виступи досі багато в чому були набагато нижчими за наші можливості, але в другому таймі проти Хорватії ми були дуже атакувальними, позитивними та майже нічого не дозволили супернику зробити. Це було диво, але за нього ми боролися", – цитує Спаллетті Football Italia.

Матч Швейцарія – Італія буде зіграно в суботу, 29 червня.

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