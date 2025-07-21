Після переходу до Вільяреала Яків Кінарейкін поки гратиме у складі Вільяреала Б під керівництвом легендарного Давіда Альбельди. У команді також виступає російський захисник Антон Єфремов, який минулий сезон провів в оренді, а зараз повернувся до "жовтої субмарини".

Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ

Ця ситуація нагадує "дилему Забарного" – українського захисника Борнмута, який, як повідомлялося, перейде до ПСЖ за умови, що парижани мають позбутися голкіпера Матвія Сафонова, який також родом з боліт.

Нагадаємо, що Яків Кінарейкін підписав контракт із Вільяреалом терміном на 5 років.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?