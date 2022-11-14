Полтава програла з рахунком 3:4, але має великі претензії до Дмитра Євтухова, який судив цей матч. Рефері вже на старті матчу припустився дикої помилки, призначивши пенальті за фол, де навіть не було контакту.

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"Свого часу арбітр із Дніпра Дмитро Євтухов подавав великі надії. Але сподівання футбольних фахівців виявилися марними. Євтухов відверто зганьбився у дербі Полтавщини, коли за рахунку 0:0 призначив дивний пенальті у ворота гостей. Гол із пенальті вплинув не лише на результат матчу, а й на турнірне становище команд у боротьбі за місця у квартетах на другому етапі чемпіонату. Що це було – дикий непрофесіоналізм чи впевненість у власній безкарності навіть під час війни? Вирішуйте самі, шановні друзі", – йдеться у повідомленні прес-служби Полтави.