Дикий фейл, два пенальті і вилучення у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 3:3

Інтер не втримав перемогу над Сассуоло в рамках 27-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сассуоло відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, але ще до перерви Інтер відігрався і вийшов уперед. У другому таймі команди забили тіж таки три голи, але цього разу на один м'яч більше провели "нероверді".

Інтер у матчі з двома пенальті та вилученням втратив перемогу над Сассуоло на останніх хвилинах: Серія А, 27 тур, середа

Загалом у цій грі знайшлося місце двом дуже схожим пенальті, голу Бірагі після красивої комбінації, дикому фейлу Гальярдіні, який не влучив у порожні ворота з лінії воротарського, та вилученню Шріняря вже у компенсований час.