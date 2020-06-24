Дикий фейл, два пенальті і вилучення у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 3:3

Перша ліга — 24 черв 4161
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Перша ліга: Інгулець став одноосібним лідером, Металіст 1925 увірвався на п'єдестал, Минай сенсаційно програв
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Екс-одноклубник зібрався підсидіти Сульшера – сенсаційне зізнання резервіста Манчестер Юнайтед часів ФергюсонаАнглія — 24 черв 754
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Срна отримав нову посаду в ШахтаріУкраїна — 24 черв 6578
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Рябоконь – в топ-20 "найвідданіших" тренерів світу, найбільший попит мають аргентинські фахівціУкраїна — 24 черв 1564
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Додо не цікавить ПСЖ та Баварію – категоричні заяви ЗМІ б'ють по амбіціях захисника ШахтаряУкраїна — 24 черв 1615