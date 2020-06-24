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Дикий фейл, два пенальті і вилучення у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 3:3

24 червня 23:49 - Читать на русском
Дикий фейл, два пенальті і вилучення у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 3:3
Інтер – Сасуоло – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Інтер не втримав перемогу над Сассуоло в рамках 27-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
86’ Борха Валеро
90+3’ Мілан Шкріняр
 
Франческо Капуто 4’
Доменіко Берарді 81’
Джанджакомо Маньяні 89’
4’ Франческо Капуто
41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Крістіано Бірагі
81’ Доменіко Берарді
86’ Борха Валеро
89’ Джанджакомо Маньяні
90+3’ Мілан Шкріняр

Сассуоло відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, але ще до перерви Інтер відігрався і вийшов уперед. У другому таймі команди забили тіж таки три голи, але цього разу на один м'яч більше провели "нероверді".

Інтер у матчі з двома пенальті та вилученням втратив перемогу над Сассуоло на останніх хвилинах: Серія А, 27 тур, середа

Загалом у цій грі знайшлося місце двом дуже схожим пенальті, голу Бірагі після красивої комбінації, дикому фейлу Гальярдіні, який не влучив у порожні ворота з лінії воротарського, та вилученню Шріняря вже у компенсований час.

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Теги
Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Інтер - Сассуоло
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