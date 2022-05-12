"Обговорюватимуться декілька варіантів, і це не обов'язково буде Туреччина. Але хочу зазначити, що всі клуби хочуть грати в першу чергу в Україні, і варіант за кордоном буде розглядатися лише тоді, якщо ми не зможемо провести чемпіонат вдома.

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Експрес-варіант чемпіонату у лютому-травні на заході України теж не можна скидати з рахунків. Ми вже мали випадки, коли проводився скорочений чемпіонат. У цій ситуації тішить те, що всі клуби налаштовані грати та розуміють, що чемпіонат має стартувати. Залишилося знайти варіант, який задовольнить усі сторони.

Відповідно до регламенту два клуби Першої ліги безпосередньо виходять до УПЛ, а 3-4 місця мають грати перехідні матчі з 13 та 14 місцями Прем'єр-ліги. Ці моменти ми також обговоримо на зборах 27 травня", – сказав Дикий у коментарі FanDay.

Нагадаємо, сезон 2021/22 не вдалось дограти через початок повномасштабної війни на території України.

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