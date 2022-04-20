Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий оцінив шанси завершити сезон за спортивним принципом і розказав, яким чином можуть бути розподілені місця у турнірній таблиці.

"Ми намагаємося контактувати з нашими європейськими партнерами, аби знайти можливість фінансової допомоги українським клубам. Це буде фонд чи рахунок, куди будуть надходити кошти. На початку квітня ми провели конференцію з представнками FIFPRO. За попередньою інформацією, вони підтримали цю ініціативу.

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Щодо догравання чемпіонату... Якщо пам’ятаєте історію з коронавірусом, то ми стали однією з перших національних асоціацій, котрі продовжили догравання чемпіонату за спортивним принципом. Наразі, ми не полишаємо надії, що це нам вдасться. Незважаючи на те, що ситуація у центральних та західних регіонах трішки стабілізувалася, ризик все одно існує. Кожного дня лунають повітряні тривоги. А більшість стадіонів на Західній Україні стали притулком для біженців.

У будь-якому разі, це буде зібрання клубів, на котрому це питання розглядатиметься. Існує проблема і з логістикою. Житловий фонд на Західній Україні наразі дуже перенасичений. Знайти житло для команд – надзвичайно важко. Тому зараз ми чекаємо на рішення уряду щодо того, чи продовжать воєнний стан у нашій країні.

А щодо розподілу місць у турнірній таблиці... У регламенті є пункт, котрим передбачено, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій – фінальною таблицею стане та, котра була на момент призупинення. У будь-якому разі, остаточне рішення за клубами", – цитує Дикого ВЗБІРНА.

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