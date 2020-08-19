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Дикань виділив єдиний фактор, в якому Лунін поступається Куртуа

11:16 - Читать на русском
Дикань виділив єдиний фактор, в якому Лунін поступається Куртуа
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Колишній воротар збірної України Андрій Дикань оцінив перспективи голкіпера Реала Андрія Луніна у мадридському клубі.

"Зараз ми Луніна практично не бачимо, але у нього реально є потенціал, щоб стати основним в Реалі.

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У яких компонентах він поступається Куртуа? Так ні в яких. Мені Куртуа не особливо подобається. За нього говорить лише досвід. Стаж в Атлетіко і Челсі. Ну і він зі збірної Бельгії, а ви ж розумієте, що на бельгійців зараз великий попит.

Куртуа десять років – незмінний воротар збірної Бельгії, хоча йому й тридцяти немає. Але мені все одно здається, що він трохи переоцінений", – сказав Дикань у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, колишній воротар збірної України більшу частину своєї кар'єри провів у Росії. У травні 2016 року повісив бутси на цвях. Нещодавно Дикань увійшов до тренерського штабу харківського Метала – новостворений клуб виступатиме у Другій лізі чемпіонату України.

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Теги
Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Андрій Дикань Тібо Тібо Куртуа Україна Україна Збірна України Андрій Андрій Лунін
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