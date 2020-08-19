Дикань виділив єдиний фактор, в якому Лунін поступається Куртуа

"Зараз ми Луніна практично не бачимо, але у нього реально є потенціал, щоб стати основним в Реалі.

Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – Marca

У яких компонентах він поступається Куртуа? Так ні в яких. Мені Куртуа не особливо подобається. За нього говорить лише досвід. Стаж в Атлетіко і Челсі. Ну і він зі збірної Бельгії, а ви ж розумієте, що на бельгійців зараз великий попит.

Куртуа десять років – незмінний воротар збірної Бельгії, хоча йому й тридцяти немає. Але мені все одно здається, що він трохи переоцінений", – сказав Дикань у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, колишній воротар збірної України більшу частину своєї кар'єри провів у Росії. У травні 2016 року повісив бутси на цвях. Нещодавно Дикань увійшов до тренерського штабу харківського Метала – новостворений клуб виступатиме у Другій лізі чемпіонату України.

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