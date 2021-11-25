"Ми на правильному шляху. Мені подобається, як ми граємо. Команда у хорошій формі: всі фізично підготовлені. Важливо фінішувати на першому місці, ми будемо прагнути закінчити груповий етап так само, як його почали.

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Ми зняли Алабу з гри, тому що він вивихнув суглоб, але не думаю, що це створить якусь серйозну проблему. Впевнені, що він буде готовий до найближчих ігор. Кроос? Якщо він у формі, мені легше дихається.

Заміна Каземіро? Він нагадав мені, що до дискваліфікації йому залишилося отримати одну жовтау картку. Він не хотів пропускати вирішальний матч проти Інтера, тому ми його зняли", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

"Вершкові" звитягою над Шерифом забезпечили собі плей-офф Ліги чемпіонів. Своєрідним героєм зустрічі став Тоні Кроос, який відзначився красивим голом – Реал не програв ще жодного матчу (23 перемоги та 1 нічия), коли забивав німець.

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