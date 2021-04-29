Зіграти хоча б раз у Лізі чемпіонів – мрія кожного футболіста. А зробити це, коли тобі за 40 – особливе досягнення. Якщо проаналізувати п’ятірку найстарших гравців турніру, то очевидним стає той факт, що жоден із рекордсменів не з’являвся на полі лише заради статистичних показників.

43 роки 252 дні – Марко Баллотта (03.04.1964)

Реал – Лаціо 3:1 (11.12.2007)

Фото lazialita.com

Ще до перерви матчу на "Сантьяго Бернабеу" приречені гості пропустили тричі. У жодному з голів немає вини рекордсмена Ліги чемпіонів, який вийшов на поле у дуже поважному віці. Наставник Лаціо Деліо Россі довірив місце у воротах 43-річному Марко Баллотті – підопічний всього на чотири роки був молодшим за тренера. Ветеран мав чимало роботи – того вечора він навіть здійснив три сейви. Варто додати, що вихід Баллотти не був спонтанним чи випадковим. У тому сезоні лише четверо гравців римлян провели більше матчів, ніж 43-річний воротар.

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42 роки 315 днів – Джанлуїджі Буффон (28.01.1978)

Барселона – Ювентус 0:3 (08.12.2020)

Фото BarcaWorldwide

Після недавньої зустрічі на "Камп Ноу" преса тільки й смакувала: "Ветеран парирував 7 ударів Мессі!" Усі чекали на протистояння Мессі та Роналду, проте головною дійовою особою на полі став Буффон. І справа тут не у віці італійського кіпера. У Барселоні віковий воротар видав розкішний перформанс. А ще Буффон – єдиний гравець із нашого переліку, який може оновити рекорд, покращити свій показник і навіть перевершити Баллотту. Однак це може трапитися лише у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

41 рік 255 днів – Олександр Шовковський (02.01.1975)

Динамо – Наполі 1:2 (13.09.2016)

Фото UA-Football.com

У першому турі групового етапу ЛЧ сезону 2016/2017 Сергій Ребров довірив місце у воротах Олександру Шовковському. Динамівці відкрили рахунок у середині першого тайму, та ще до перерви Аркадіуш Мілік оформив дубль. Воротар "біло-синіх" зіграв не ідеальний матч – Шовковський відверто не врятував у двох рядових епізодах. Мине п'ять днів і СаШо проведе свою останню гру на професійному рівні. У компенсований час поєдинку УПЛ проти Зорі гравець луганців Євген Опанасенко забив єдиний гол у тому протистоянні. Таким було прощання легенди.

41 рік 206 днів – Марк Шварцер (06.10.1962)

Челсі – Атлетіко 1:3 (30.04.2014)

Фото sport.optus.com

Історія австралійця Марка Шварцера є унікальною хоча б тому, що у Лізі чемпіонів він дебютував у 41. Проте на цьому дива Шварцера не закінчилися – через кілька місяців досвідченому кіперу довелося рятувати ситуацію і підміняти Петра Чеха у півфіналі проти Атлетіко. Якщо у першій зустрічі Марк зіграв безпомилково (0:0), то на "Стемфорд Брідж" гості тріумфували. Зрештою, безпосередньої провини воротаря Челсі у жодному з трьох пропущених голів немає.

40 років 211 днів – Алессандро Костакурта (24.04.1966)

АЕК – Мілан 1:0 (21.11.2006)

Фото static.goal.com

Єдиний польовий гравець у нашому топі. Ікона "россо-нері", яка провела понад шість сотень матчів за Мілан. Особливий для Костакурти поєдинок у Греції нічого не вирішував для італійців, які вже гарантували собі вихід із групи. Переможний гол було забито після штрафного у виконанні Жуліо Сезара. У перерві Карло Анчелотті замінив рекордсмена і роз'єднав вікову пару в центрі оборони Костакурта-Мальдіні. Більше у турнірі 40-річний захисник не зіграє, та через кілька місяців підніме над головою 5-й(!) трофей Ліги/Кубка чемпіонів.